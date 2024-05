Traffico Roma del 10-05-2024 ore 20 | 00

(Di venerdì 10 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e più avanti tra Tiburtina il bivio con la A24-teramo questa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina incidente su via Pontina code all’altezza di Tor de’ Cenci in direzione del raccordo anulare ed è ancora intenso ilsulle principali strade consolari uscita della città in particolare su via Flaminia Nuova e su via Cristoforo Colombo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale incolonnamenti Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni in centro chiusa via Maria Adelaide per la rottura delle condutture dell’acqua all’altezza di via Ferdinando di Savoia le deviazioni su via Principessa Clotilde inevitabili ...

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma . L'ha uccisa uno Pneumatico che a causa di un incidente si è stacca to da un'auto ed è rimbalzato sulla ...

Multa di 180 euro a Roma per non aver tagliato la siepe: «Ma quel vialetto è del Comune» - Multa di 180 euro a roma per non aver tagliato la siepe: «Ma quel vialetto è del Comune» - Ligiana, proprietaria di un'abitazione nel quartiere Prati Fiscali di roma, riceve una sanzione per gli oleandri incolti sul ciglio della strada, ma non doveva occuparsene lei: era il Comune stesso a ...

Pagelle Bayer Leverkusen-Roma 2-2: Paredes glaciale, Svilar come Neuer, Mancini sfortunato - Pagelle Bayer Leverkusen-roma 2-2: Paredes glaciale, Svilar come Neuer, Mancini sfortunato - Europa League semifinale di ritorno Bayer Leverkusen-roma 2-2: la doppietta di Paredes non basta a De Rossi, condannato dall'autogol di Mancini e da Stanisic.

Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio - Weekend a roma: eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio - Secondo weekend di maggio a roma, un finesettimana che coincide con tantissime ... passando poi per via del Teatro Marcello (intera carreggiata), P.za dell’Aracoeli, Via di San Venanzio, Via di San ...