Che fine ha fatto? Sergio Pellissier | la Champions - la churrascari - Jerry Calà e il ritorno della fiaba Chievo

Chievo, la favola riparte con Pellissier: "Felice come per una salvezza" - chievo, la favola riparte con Pellissier: "Felice come per una salvezza" - L'ex capitano ha acquistato il logo del club clivense battendo la concorrenza del suo ex presidente Campedelli: "Emozione indescrivibile" ...

Chievo, Pellissier vince l'asta per il marchio: superata offerta di Campedelli - chievo, Pellissier vince l'asta per il marchio: superata offerta di Campedelli - Grande entusiasmo dei tifosi all’uscita di Pellissier, esultante come ai tempi in cui era calciatore. La scritta “chievo is back”, con il celebre logo gialloblu, campeggia già sui profili social della ...

Marchio Non solo Reggina: Sergio Pellissier acquista quello del Chievo, battuto l’ex Presidente - Marchio Non solo Reggina: Sergio Pellissier acquista quello del chievo, battuto l’ex Presidente - L'ex attaccante Sergio Pellissier ha acquistato il marchio del chievo, a qualche anno dal fallimento: ripartirà dalla Serie D con la Clivense ...