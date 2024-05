Pellissier si aggiudica all’asta il marchio del Chievo Verona

(Di venerdì 10 maggio 2024) “is back“, ilè tornato. Così recita la scritta che campeggia sull’homepage del sito web ufficiale della Clivense. Oggi le buste pervenute perrsiildel, dopo il pregresso fallimento, erano soltanto due: quella dell’attuale presidente del Vigasio Cristian Zaffani e quella di Sergio. Adrsi la sfida è stata l’offerta di quest’ultimo, per una cifra pari a 330 mila euro. Tanti i tifosi presenti che all’apertura delle buste hanno festeggiato la vittoria dell’ex capitano clivense, un po’ come se si fosse trattato di uno dei suoi innumerevoli gol in maglia gialloblù. SportFace.

