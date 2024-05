Mercì - Mbappè esce allo scoperto | addio al PS - lo aspetta il Real Madrid | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) La notizia era nell’aria ormai da diversi mesi, da quando le trattative per il rinnovo del contratto si erano ormai arenate. Questa sarà l’ultima stagione di Kylianal PSG: al termine del campionato, l’ennesimo vinto con i parigini, sarà. Il PSG perde il suo simbolo, è come se Parigi perdesse la Tour Eiffel in carne, ossa e talento. Mancava la conferma ufficiale, arrivata dal diretto interessato che fin qui si era ben guardato dal rilasciare dichiarazioni che mettessero il tutto nero su bianco. Conferma arrivata con unsocial nel quale lo stessoha detto “” al PSG sancendo l’a fine stagione. Prossimo step? Non è un mistero che illo abbia corteggiato ormai dscorso anno: gradimento ...