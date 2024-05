Il cineforum di Caserta Film Lab presenta Foglie al vento di Aki Kaurismäki

(Di venerdì 10 maggio 2024). Nuovo appuntamento con ildiLab presso il Teatro Don Bosco che martedì 14 maggioal” di Aki, con doppio spettacolo alle 18:30 e 21:00. Nella notte di Helsinki si incontrano due solitudini, quella di un operaio meccanico e di una cassiera di supermercato. Entrambi hanno il desiderio di conoscersi meglio ma un numero di telefono scritto su untto viene perduto e quindi l’incontro viene rinviato mentre la loro situazione sul versante sociale non sta affatto migliorando. Soprattutto per lui che non riesce a smettere di bere alcolici. Per info, 333 3208332 /lab.com / ...

Caserta . Nuovo appuntamento con il cineforum di Caserta Film Lab presso il Teatro Don Bosco che martedì 7 maggio presenta “Erasmus In Gaza” Chiara Avesani e Matteo Delbò , con unico spettacolo alle 20:00. Ne discuteremo in sala con il giornalista ...

Caserta, anteprima nazionale per la webserie “Antigone” realizzata dal Liceo Giannone e dal Comprensivo Dante Alighieri - caserta, anteprima nazionale per la webserie “Antigone” realizzata dal Liceo Giannone e dal Comprensivo Dante Alighieri - Anteprima nazionale per "Antigone" all'Auditorium Provinciale: una webserie che riscrive il classico in chiave contemporanea. Giovedì 16 maggio alle 19.15 avrà luogo la presentazione ufficiale presso ...

