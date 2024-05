Gli Xbox Game Studios potrebbero cambiare subendo un rebranding

Sarah Bond , presidente di Xbox , ha suggerito che anche Call of Duty sarà disponibile sin dal giorno di lancio all’interno di Xbox Game Pass nel corso di una nuova intervista con Bloomberg Technology Summit. Come riportato da IGN.com, Bond ha ...

Brad Hilderman, ex-PR Manager di Microsoft, ha deciso di condividere un commento in merito al caos che si è generato in rete dopo la decisone del colosso americano di chiudere quattro team di sviluppo, cercando in questo modo di far capire agli ...