Liguria - Giovanni Toti davanti al gip si avvale della facoltà di non rispondere

(Di venerdì 10 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 10 Maggio 2024, 20:03 Il governatoreRegioneè stato arrestato dalla Guardia di Finanza con le accuse di corruzione ambientale, corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio e promesse elettorali. Insieme al governatore sono indagati per corruzione anche l’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, L'articolo proviene da Il Difforme.

Articolo pubblicato mercoledì 08 Maggio 2024, 11:36 Toti avrebbe chiesto un aiuto ad alcuni imprenditori mettendo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati” per quattro appuntamenti ...

È previsto per il primo pomeriggio l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti , da martedì scorso agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. Il governatore ligure resterà in silenzio, come fatto ieri da Paolo Emilio Signorini, l'unico ...

Inchiesta Liguria, Toti non risponde al gip - Inchiesta liguria, Toti non risponde al gip - (LaPresse) Oggi l'interrogatorio di garanzia di giovanni Toti davanti al gip Paola Faggioni. Il presidente della Regione liguria si è avvalso ...

Inchiesta Liguria, il governatore Toti non risponde al Gip - Inchiesta liguria, il governatore Toti non risponde al Gip - Toti non risponde al Gip, il legale chiede l’interrogatorio per la prossima settimana. L'Avvocato Savi: "Riflette su dimissioni, ai domiciliari non si può confrontare".

“Giovanni Toti, governatore della Liguria, si avvale della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio per corruzione” - “giovanni Toti, governatore della liguria, si avvale della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio per corruzione” - ‘arresto di giovanni Toti, governatore della liguria, ha suscitato scalpore per le gravi accuse di corruzione che potrebbero compromettere la sua carriera politica. ‘inchiesta condotta dalla procura ...