William fa tirare un sospiro di sollievo | Kate? Ecco come sta andando

(Di venerdì 10 maggio 2024) Settimane di silenzi e di apprensione. La monarchia britannica sta facendo i conti con un periodo di crisi nera e fatica a uscire dal tunnel. Sebbene la famiglia reale abbia sempre cercato di smontare tesi fantasiose e diffondere messaggi carichi di ottimismo, l'assenza diMiddleton dalla scena pubblica preoccupa e non poco. Il principe, oggi, ha fornito un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute della moglie, dicendo che "sta bene". Al futuro re è stato chiesto della futura regina mentre visitava l'unico ospedale delle Isole Scilly, situate al largo dell'Inghilterra sud-occidentale, dove il principe si è recato per visitare un importante progetto in costruzione su un terreno di proprietà del Ducato di Cornovaglia. Tracy Smith, amministratrice del St Mary's Community Hospital di Hugh Town, ha accolto lo ha accolto al suo arrivo e ...

