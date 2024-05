Fiumicino - donna morta soffocata in casa | la figlia interrogata dai carabinieri

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una terribile scoperta, unadi 66 anni trovata accasciata a terra priva di sensi all’interno della propria abitazione a Palidoro, una frazione nei pressi didel Lazio. E deceduta di lì a poco in ospedale, nonostante il tentativo dei medici si salvarle la vita. Un caso che ha fatto scattare le indagini dei, che sospettano che dietro l’accaduto possa nascondersi altro rispetto all’ipotesi di un semplice incidente. I militari stanno facendo un’indagine sull’incidente e nel frattempo laè stata portata in caserma per essere. Si sospetta che possa trattarsi di omicidio per quanto riguarda ladi 66 anni che risiedeva a Palidoro, nei pressi di Roma. È stata trovata svenuta ine trasportata all’Aurelia Hospital, dove ...

Tragedia a Passoscuro: donna anziana uccisa dalla figlia in preda a un raptus - Tragedia a Passoscuro: donna anziana uccisa dalla figlia in preda a un raptus - Una donna di 76 anni, affetta da demenza senile, è stata uccisa dalla figlia a Passoscuro. La tragedia si è consumata ieri sera. fiumicino, 10 maggio 2024 – Dramma a Passoscuro ieri sera, quando una ...