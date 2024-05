La strana alleanza tra Meloni e Schlein suggellata in tv

Il confronto tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la trasmissione «Porta a Porta» di Bruno Vespa , come indicato dai rispettivi staff. L’accordo ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Triste che due donne si prestino ad una violazione della par condicio pur di fronteggiarsi in una competizione a vantaggio esclusivo del proprio partito, escludendo la coalizione. Non ne usciranno come api-regine. La ...