Pasquale Bruno CONTRO la Serie A | Ci sono tantissimi SIMULATORI e pochi fuoriclasse

Una giornata divisa tra la vigilia di Pasqua e la Pasquetta. Una tornata che metterà in campo delle sfide molto interessanti (e tanti big-match) che regaleranno spettacolo a tifosi e semplici spettatori. La trentesima giornata della Serie A è in ...

Serie C Pescara-Juventus Next Gen play off: le probabili formazioni - serie C Pescara-Juventus Next Gen play off: le probabili formazioni - JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1) Daffara tra i pali; in difesa Savona, Pedro Felipe e Muharemovic; sulle fasce Comenencia e Rouhi; a metacampo il tandem Damiani-Hasa; tra le linee Sekulov e Nonge a ...

Pasquale Bruno: 'Allegri La sua Juve gioca male perché non ci sono calciatori forti' - pasquale Bruno: 'Allegri La sua Juve gioca male perché non ci sono calciatori forti' - Ha questa frenesia di giocare sempre la palla, in Europa sarebbe un attaccante normalissimo, in serie A è un buon attaccante. Gli attaccanti veri sono Giroud, Benzema, Lewandowski". Parlando poi della ...

Bruno senza freni: "Lo tocchi, fa sceneggiate incredibili. È il re dei simulatori in Serie A" - Bruno senza freni: "Lo tocchi, fa sceneggiate incredibili. È il re dei simulatori in serie A" - Ospite del canale Twitch di TvPlay, pasquale Bruno ha parlato così di Massimiliano Allegri ... di una big del campionato insomma. In serie A non ci sono fuoriclasse, al massimo ottimo calciatori".