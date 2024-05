Atletica - Bednarek stellare sui 200 in Diamond League Dos Santos spaventa Warhol - 8 52 dal lungo ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) A Doha (Qatar) è andata in scena la terza tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Ad arricchire la serata è stato il superbo 19.67 corso da Kennethsui 200 metri, senza dimenticarsi del mondiale stagionale sui 5000 metri femminile. Non tragga in inganno il balzo da 8.52 metri valso il successo nel salto in: è stato condizionato da un’incredibile folata pari a 5,2 m/s. Superbo il 46.86 con cui Alison Dosha trionfato sui 400 ostacoli. RISULTATIOGGI 200 METRI (MASCHILE) – Kennethsi scatena sfruttando un vento favorevole di 1,7 m/s e correndo un eccezionale 19.67: ritoccato di quattro centesimi il mondiale stagionale, migliorato di un ...