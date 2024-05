ATP Roma 2024 | Matteo Gigante si arrende all’argentino Francisco Cerundolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Niente impresa per, che si ferma al secondo turno degli Internazionali d’Italia. L’argentinoè un avversario ancora fuori portata per il 22enneno, che nulla ha potuto contro il numero 22 del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Una partita a senso unico, con il tennista argentino che ha concesso davvero pochissimo all’azzurro, che, invece, si è trovato in grande difficoltà nei suoi turni di servizio. Ben quattordici le palle break messe a disposizione da, che ha ottenuto solo il 48% dei punti quando ha servito la prima. Subito break in apertura per, maha tre palle del controbreak consecutive, ma non ...