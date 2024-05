Salario minimo - Schlein | Sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 10 maggio 2024) LIVORNO – “Ringrazio il sindaco di Livorno Luca Salvetti per aver approvato un documento in consiglio comunale che parla di. Quella per ile’ una grande battaglia, anche se la destra volta le spalle a milioni di lavoratori che attendono risposte. La destra ha affossato la nostra proposta nostra con le altre forze d’opposizione noi andiamo avanti. Aiutateci a raccogliere le firme per la proposta legge di iniziativa popolare.i 9non e’ma e’, non deve essere legale nel nostro paese”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly, a Livorno in piazza Cavalletti per l’apertura della campagnapea e amministrativa in Toscana, riferendosi alla delibera ...