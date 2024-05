Leonardo Riberti morto cadendo dalla finestra dell’ospedale - chiesto processo per medico di guardia

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'accusa è di omicidio colposo per ildiin ospedale a Bologna quando il 21enneprecipitò da una. Secondo l'accusa, ilavrebbe sottovalutato le condizioni psichiche in cuisi trovava in quel momento.

Paziente è precipitato dalla finestra dell'ospedale, chiesto il processo per un medico - Paziente è precipitato dalla finestra dell'ospedale, chiesto il processo per un medico - Il rugbista ferrarese 21enne Leonardo riberti era stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna ma, per i familairi, il medico di guardia non avrebbe insistito per farlo visitare da uno psichiatra ...

Caso Riberti, chiesto il rinvio a giudizio per il medico di guardia - Caso riberti, chiesto il rinvio a giudizio per il medico di guardia - Richiesta di rinvio a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo, e udienza davanti al Gup del Tribunale di Bologna fissata al 26 giugno per il medico di guardia al reparto di Otorinolaringoiatria del ...