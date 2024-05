Onu - primo via libera all’ingresso della Palestina Ira di Israele | assurd - un premio ad Hamas video

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a grandissima maggioranza una risoluzione che riconosce che lapuò diventare membro dell’Onu a pieno titolo, raccomandando al Consiglio di sicurezza di «riconsiderare favorevolmente la questione». Il viadel CdS, dove gli Usa il mese scorso hanno posto il veto, è condizione necessaria per un’eventuale approvazione piena. A favore del testo hanno votato 143 Paesi. 9 hanno votato contro, mentre in 25 – tra cui l’Italia – si sono astenuti. I nove Paesi che hanno votato contro sono, oltre a, Argentina, Repubblica Ceca, Ungheria, Stati Uniti, Micronesia, Palau, Nauru, Papua Nuova Guinea. Fra gli astenuti molti Paesi europei, tra cui Germania, Svezia, Regno Unito, Olanda e Romania. Mentre Francia e Spagna, tra gli altri, hanno votato a favore. Onu, ok dell’Assemblea ...

Un voto di portata storica dall'alto significato politico, ma per ora privo di conseguenze giuridiche. Spetta al Consiglio di Sicurezza, infatti, convertire il voto in una decisione effettiva

Palestina kan bli medlem av FN: resolusjon vedtatt - palestina kan bli medlem av FN: resolusjon vedtatt - La risoluzione sulla palestina come membro delle Nazioni Unite è passata con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti ...