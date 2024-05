Nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi dedicato esclusivamente al Trono Over La puntata di Uomini e donne del 10 maggio è stata dedicata completamente al Trono Over. Le dinamiche di oggi hanno coinvolto alcuni volti storici del ...

Dopo gli avvenimenti dell’ultima puntata di Uomini e Donne , nella quale si è rivelata veritiera la segnalazione su Mario Cusitore , riguardo al suo incontro nel B&B insieme alla ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa, come sappiamo ...

Boh, praticamente noi siamo stati privati di una puntata di Uomini e Donne con un approfondimento speciale sullo sbugiardamento di Mariucc U Mariuol Cusitore, per pupparci una roba TOTALMENTE inutile come quella di oggi? No, ma guardate che io ...

Uomini e Donne, la romantica dedica di Mario Cusitore per Ida Platano - uomini e donne, la romantica dedica di Mario Cusitore per Ida Platano - L'ex corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore ha postato un video, molto eloquente che sembra proprio una dedica per l'ex dama del trono over di uomini e donne.

“Autori in Rocca” storie di donne uomini e libri domenica alla Rocca di Orzinuovi - “Autori in Rocca” storie di donne uomini e libri domenica alla Rocca di Orzinuovi - Orzinuovi. Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 17,00, la Biblioteca di Orzinuovi, al fine di promuovere la cultura libraria e letteraria, organizza, presso la Rocca San Giorgio, una giornata di ...

Dal SIME 2024: mito di Adone reloaded. Il boom della medicina estetica per l’uomo - Dal SIME 2024: mito di Adone reloaded. Il boom della medicina estetica per l’uomo - La frequentazione maschile sta aumentando molto nello studio dei medici estetici, secondo alcune indagini di mercato del 25 percento dal 2008. Ma cosa chiedono gli uomini e cosa hanno in serbo per lor ...