Gaza - Guterres | L’invasione di Rafah sarebbe una catastrofe umanitaria colossale

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'attacco di terra israeliano aporterebbe a una "": l'allarme è stato lanciato dal segretario generale dell'Onu Antonio. Intervenendo in una conferenza stampa durante una visita nella capitale keniana Nairobi, il capo delle Nazioni Unite avverte che l'offensiva diporterebbe a un "disastro umanitario" . "Circa centomila palestinesi si stanno spostando a nord da, ma i partner umanitari non hanno più tende né scorte di cibo. Un massiccio attacco di terra aporterebbe a un disastro umanitario epocale e interromperebbe i nostri sforzi per sostenere le persone, mentre la carestia incombe, il diritto internazionale umanitario è inequivocabile, i civili devono essere protetti".

