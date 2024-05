OLTRE I LIMITI! Francesco Passaro piega Griekspoor e si guadagna il 3° turno agli Internazionali di Roma!

(Di venerdì 10 maggio 2024) La favola deglid’Italia 2024 è senza alcun dubbio quella di un eroico. Un gladiatore al Foro Italico il 23enne di Perugia che si regala un clamoroso terzo, dopo aver vinto la sua terza partita consecutiva al tie-break dell’ultimo set. Dopo il croato Ajdukovic nelle qualificazioni e successivamente il francese Rinderknech al primo, questa volta è stato l’olandese Tallon, testa di serie numero 23, ad uscire sconfitto contro l’azzurro, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 dopo poco meno di due ore e mezza di gioco. Adesso ci sarà il portoghese Nuno Borges e sulla carta è un terzotutto da giocare per sognare un clamoroso approdoottavi di finale. Da capire quanta ...

Passaro, altra impresa al tiebreak del terzo set: elimina la testa di serie Griekspoor - passaro, altra impresa al tiebreak del terzo set: elimina la testa di serie Griekspoor - MASTERS ROMA - Dopo aver eliminato il francese Rinderknech, il tennista perugino firma un'altra impresa al tiebreak del terzo set alla prima presenza al Foro It ...

Internazionali d'Italia, Fognini ko con Fritz al secondo turno - Internazionali d'Italia, Fognini ko con Fritz al secondo turno - (Adnkronos) - Fabio Fognini finisce ko al secondo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, numero 92 al mondo, è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero ...

Internazionali d’Italia 2024: Passaro stende Griekspoor, Fognini out con Fritz - Internazionali d’Italia 2024: passaro stende Griekspoor, Fognini out con Fritz - Internazionali d'Italia 2024, i risultati degli azzurri: francesco passaro stende Griekspoor, Fabio Fognini out con Fritz ...