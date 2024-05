Non accetti bambini? Ti recensisco negativamente Il caso del ristorante di Gaggan Anand vietato ai minorenni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lo chef indianonon ci sta. E rende pubblica la mail “velatamente” ricattatoria inviata al suodi Bangkok da un genitore evidentemente poco incline ai “no”. È una delle frasi che più si pronunciano ai neogenitori o ai figli non appena diventano capaci di intendere e soprattutto volere. Evidentemente al genitore protagonista del dissing il “no” dello staff di(recentemente ingaggiato da Louis Vuitton per l'apertura di un fine dining all’interno del centro commerciale, sempre a Bangkok) alla richiesta di poter prenotare anche per i figlinon è proprio andato giù. Tanto da essersi sentito in diritto di scrivere una mail al vetriolo, successivamente sbandierata dallo stesso chef nella sua pagina Instagram. Chef che, ricordiamolo, con il suo ...

