Si baciano - beccati Fedez incastrat - dopo le voci arriva la foto che lo inchioda E si scopre chi è lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)un’altra clamorosa segnalazione. Non accenna a placarsi il gossip su Chiara Ferragni e il maritola rottura e la conseguente separazione. Negli ultimi giorni si è saputo che Donatella Versace, molto amica di entrambi ma evidentemente più del rapper, ha praticamente rotto i rapporti con l’influencer. Le vicende giudiziarie e la fuga degli sponsor hanno spinto Chiara a trovare delle ‘exit strategy’, ma anche l’agenzia di comunicazione alla quale si era affidata pare essersi defilata. Insomma prosegue il momento no per l’imprenditrice digitale. E nel frattempoche fa? Oltre all’intervista a “Belve” dove si è lasciato andare alle lacrime il cantante sembra spassarsela alla grande.essere volato a Los Angeles per il Coachella Valley Music and Arts Festival è tornato in ...