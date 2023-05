Nagorno-Karabakh | prove di dialogo Armenia e Azerbaigian costrette all’accordo?

Leggi su formiche

(Di martedì 30 maggio 2023) In Moldavia giovedì prossimo per parlarsi nuovamente e capire quali e quanti margini di manovra esistono. L’sembra pronta a fare concessioni all’in: i negoziati preliminari fino ad oggi si sono svolti in luoghi diversi e con diversi mediatori, in Oriente e in Occidente. Si discute di un possibile trattato di pace mentre il primo ministro armeno Nikol Pashinyan (in foto) e l’azero Ilham Aliyev si sono incontrati a Mosca pochi giorni fa. Passo avanti Cinque giorni fa nella capitale russa dinanzi al presidente russo Vladimir Putin, in occasione di un meeting dell’Unione economica eurasiatica (che ha deciso di incentivare ulteriormente i pagamenti in valute nazionali anziché in dollari) i leader rivali hanno provato a compiere un passo in avanti, pur nelle rispettive ataviche ...