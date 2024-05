(Di venerdì 10 maggio 2024) Dal 15 maggio all'8 settembre all'Estorick Collection of Modern Italian Art Ottantain bianco e nero e a colori realizzati dal fotografosui set di grandi registi italiani e internazionali, da Michelangelo Antonioni a Vittorio De Sica, da John Huston a Peter Greenaway fino a Roberto Benigni e Giuseppe Tornatore. A

Mostre, a Londra la magia dei set del grande cinema negli scatti di Sergio Strizzi - Mostre, a Londra la magia dei set del grande cinema negli scatti di sergio Strizzi - Ottanta scatti in bianco e nero e a colori realizzati dal fotografo sergio Strizzi sui set di grandi registi italiani e internazionali, da Michelangelo Antonioni a Vittorio De Sica, da John Huston a P ...

Una Foto al Giorno: è su Facebook l’album di aprile 2024 con scatti dei lettori da votare - Una Foto al Giorno: è su Facebook l’album di aprile 2024 con scatti dei lettori da votare - Gli autori degli scatti di aprile 2024 sono Claudio Cremonesi, Cristina Giachè, Roberta Bisci, Leonardo Luconi, sergio Copes, Daniele Brescini, Rossano Morici, Marco Torcoletti, Massimo Modesti, Rita ...

Sergio Gabetto e la dedica al padre in un libro: "Lo chiamavano il Barone" - sergio Gabetto e la dedica al padre in un libro: "Lo chiamavano il Barone" - E' il fratello meno celebre di Gigi Gabetto, per anni dirigente delle giovanili granata, ora tocca a lui, sergio, ricordare il padre, dopo che anche suo fratello se n'è andato ...