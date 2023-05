Kate Middleton non può firmare autografi quando è tra la folla. E' una delle regole imposte da corte. Scopri di più su Amica.it ...

Leggi su amica

(Di lunedì 29 maggio 2023) Anon è concesso. Un divieto che è stato confermato dalla principessa stessa durante la visita al Chelsea Flower Show 2023 (foto AP) Lunedì 22 maggio, invitata al Chelsea Flower Show,si è gentilmente astenuta dalun autografo. Era insieme a un centinaio di bambini di diverse scuole elementari per l’inaugurale Children’s Picnic ma, seppur in un contesto “innocente”,le è stato domandato di scrivere il suo nome su un pezzo di carta, ha detto di no. Non è stata la maleducazione e nemmeno la pigrizia a spingere la principessa del Galles a negare il suo consenso alla richiesta. Al contrario, dalla bocca diè uscita la verità: per lei e per gli altri membri della royal ...