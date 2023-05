Abbandonarono figlio appena nato | arrestata coppia nel Trapanese

(Di lunedì 29 maggio 2023) Abbandoin campagna al termine di una gravidanza nascosta a tutti: dopo un anno di indagini i carabinieri della compagnia di Trapani e della Stazione di Paceco, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Trapani e per i Minorenni di Palermo, sono riusciti a risalire ai presunti genitori del neoche venne trovato dai proprietari di un terreno in contrada Sciarrotta, nel. La notizia scosse l'intera comunità della provincia, suscitando scalpore a livello nazionale: il piccolo era avvolto in una coperta, e piangeva. Furono quei vagiti ad attirare l'attenzione di chi accorse a salvarlo, un condadino della zona. Al piccolo venne dato il nome del carabiniere arrivato in soccorso, insieme al 118, dopo la segnalazione. I genitori, invece, erano spariti.

La notte del parto lo lasciarono in quel terreno consapevoli, secondo quanto ricostruito dai magistrati, di esporre 'il loro' non soltanto ad astratti ed eventuali pericoli conseguenti al suo ... Arrestati dopo otto mesi i genitori del neonato abbandonato avvolto in una coperta in un terreno agricolo in contrada Sciarrotta a Paceco, un comune del Trapanese. Sono due ragazzini, lei di 16 anni e ......

Arrestati i due genitori che nel 2022 abbandonarono, all'interno di una campagna, il loro figlio neonato a Trapani.I carabinieri di Trapani e della stazione di Paceco, coordinati dalle Procure di Trapani e per i minorenni di Palermo, hanno arrestato con l’accusa di tentato ...