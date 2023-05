GdS – Il Leicester va giù e su Tielemans è asta | Roma e Juve ci sono ma c’è anche una netta favorita | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 maggio 2023) 2023-05-16 23:18:36 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: L’occasione fa l’uomo ladro, dice il proverbio. Una (probabile) retrocessione invece spinge i club avversari a farsi furbi. È quanto sta succedendo alche, lontano dai fasti di Ranieri e della cavalcata in Premier del 2016, è a forte rischio di retrocessione in Championship. Una squadra ancora zeppa di talenti e giocatori di livello che, qualora le Foxes dovessero lasciare la Premier League, potrebbero essere sedotti da avventure in altri club. OCCASIONE – Tra i profili più ricercati c’è Youri. Oltre ad essere un calciatore di assoluto livello, il belga hauna situazione contrattuale che invoglia a puntare su di lui. Il centrocampista si libererà in estate a parametro zero e già ora ...