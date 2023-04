Ilary Blasi, Vita Privata: Il Patrimonio Di Bastian Muller! (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilary Blasi: la conduttrice ha ormai quasi confermato la relazione con Bastian Muller. Ereditiere di un’azienda ed anche maggiordomo, ecco cosa c’è da sapere su di lui… Dopo mesi di dubbi e di voci, Ilary Blasi ha deciso di uscire allo scoperto, confermando indirettamente la sua storia d’amore con il nuovo fidanzato Bastian Muller. Ormai la notizia della separazione tra lei e Francesco Totti è confermata da moltissimo tempo, e per la conduttrice è arrivato il momento di guardare avanti. Ilary Blasi: chi è e cosa fa il fidanzato Bastian Muller! Finora, le voci sui presunti fidanzati di Ilary Blasi sono state sempre smentite anche dalla diretta interessata. Quest’ultima aveva anche ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 20 aprile 2023): la conduttrice ha ormai quasi confermato la relazione conMuller. Ereditiere di un’azienda ed anche maggiordomo, ecco cosa c’è da sapere su di lui… Dopo mesi di dubbi e di voci,ha deciso di uscire allo scoperto, confermando indirettamente la sua storia d’amore con il nuovo fidanzatoMuller. Ormai la notizia della separazione tra lei e Francesco Totti è confermata da moltissimo tempo, e per la conduttrice è arrivato il momento di guardare avanti.: chi è e cosa fa il fidanzatoFinora, le voci sui presunti fidanzati disono state sempre smentite anche dalla diretta interessata. Quest’ultima aveva anche ...

