Scotto | Italiano non vede l’ora di essere chiamato da De Laurentiis - ma il preferito è Gasperini

(Di lunedì 20 maggio 2024) Giovanni, giornalista de Il Roma e di Ottopagine, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Azzurra in onda su OttoChannel. Queste le sue dichiarazioni:: anche Calzona, dopo Garcia e Mazzarri, ha fallito. Quello del Napoli è un declino inesorabile “Anche Calzona, dopo Garcia e Mazzarri, ha fallito. Quello del Napoli è un declino inesorabile, dopo l’addio del tecnico francese è stata una discesa continua, a parte qualche raro episodio. Per me il Napoli ha mollato definitivamente con il pari a Milano con l’Inter, perché esultare per un pari, come accaduto nel pareggio interno con la Roma, è da perdenti. Le parole anche di venerdì sera di Calzona sono state pesanti, ha fatto una denuncia anche della situazione in cui vive lo spogliatoio azzurro. Per me uno che parla di catastrofe va accompagnato alla porta. Inoltre nella gestione ...