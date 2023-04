Loredana Bertè Operata D’Urgenza: Tour Cancellato! (Di martedì 18 aprile 2023) Loredana Bertè è stata costretta a rimandare il suo Tour teatrale a causa di un’operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Ecco come sta la cantante. #Loredanaberte Loredana Bertè è stata costretta a rimandare il suo Tour teatrale a causa di un’operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Il Tour sarebbe dovuto partire il 7 aprile al Teatro Sociale di Sondrio, ma è stato già rimandato a causa di alcuni problemi logistici e organizzativi. Al momento non ci sono comunicazioni precise sulle nuove date, ma sembra che saranno rimandate al prossimo autunno/inverno o primavera 2024. La notizia è stata data ai fan attraverso una nota stampa condivisa su Instagram: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 18 aprile 2023)è stata costretta a rimandare il suoteatrale a causa di un’operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Ecco come sta la cantante. #berteè stata costretta a rimandare il suoteatrale a causa di un’operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Ilsarebbe dovuto partire il 7 aprile al Teatro Sociale di Sondrio, ma è stato già rimandato a causa di alcuni problemi logistici e organizzativi. Al momento non ci sono comunicazioni precise sulle nuove date, ma sembra che saranno rimandate al prossimo autunno/inverno o primavera 2024. La notizia è stata data ai fan attraverso una nota stampa condivisa su Instagram: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che, dopo una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Loredana Bertè sta male e si dovrà operare. Tour rinviato - ralf_anna : Oggi con lo spirito guida di Loredana Bertè e Germano Mosconi. - infoitcultura : Loredana Bertè rimanda il tour per un intervento: 'Il dolore fisico è... - infoitcultura : Loredana Bertè costretta ad annullare il tour: “Intervento chirurgico urgente” - infoitcultura : Loredana Bertè deve essere operata, ma 'non è in pericolo di vita'. Rinviato il tour -

Salta il tour di Loredana Bertè, paura per la cantante: 'Operazione d'urgenza' Nei prossimi giorni Loredana Bertè dovrà subire un'operazione chirurgica e per questo le date del suo tour teatrale saranno rinviate. In queste ore, attraverso una nota ufficiale diffusa attraverso i canali social di ... Loredana Bertè, salta il tour: 'Dovrà subire un'operazione urgente' Loredana Bertè è costretta a rimandare il tour teatrale a causa di un' operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Il tour sarebbe dovuto partire il 7 aprile al teatro Sociale di Sondrio, già ... Loredana Bertè, rimandato il tour per problemi di salute Loredana Bertè, rimandato il tour per un "intervento urgente nei prossimi giorni" L'annuncio social: "L'artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è ... Nei prossimi giornidovrà subire un'operazione chirurgica e per questo le date del suo tour teatrale saranno rinviate. In queste ore, attraverso una nota ufficiale diffusa attraverso i canali social di ...è costretta a rimandare il tour teatrale a causa di un' operazione urgente alla quale dovrà sottoporsi. Il tour sarebbe dovuto partire il 7 aprile al teatro Sociale di Sondrio, già ..., rimandato il tour per un "intervento urgente nei prossimi giorni" L'annuncio social: "L'artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è ... La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato Sky Tg24