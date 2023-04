(Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente del Senato in una nota torna sulle polemiche scaturite da una sua intervista in cui si soffermava sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e sull'operazione di Gruppi di azione patriottica a Via

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Touchée, questa foto è vecchia e ritrae i festeggiamenti per i mondiali. Dopo i numerosi video e report dalla Franc… - LegaSalvini : Il Pd è smemorato: faccia mea culpa invece di offendere. L'emendamento della #Lega, che impedisce alle borseggiatri… - Zamberlett : RT @RadioRadioWeb: 'Ma voi vedete qualcuno di questi che dica ‘facciano mea culpa’, che dica ‘forse abbiamo esagerato, abbiamo sbagliato’.… - Magda_Mai : Il mea culpa di Simona. Speriamo bene. #MatrimonioAPrimaVista - giacomoallocca2 : RT @RadioRadioWeb: 'Ma voi vedete qualcuno di questi che dica ‘facciano mea culpa’, che dica ‘forse abbiamo esagerato, abbiamo sbagliato’.… -

'Ho pensato fosse imbattibile' così lo spagnolo ricorda alcuni punti del match, prima di fare. 'Ho avuto i crampi dall'inizio del terzo set ma non ho perso per questo. La pausa mi ha tolto il ritmo' Il tennis cercava una rivalità spettacolare Sinner e Alcaraz hanno risposo 'presente'...I Giaguari non escono affatto ridimensionati dal match perso ma, devono fare sicuramenteper aver sottovalutato colpevolmente il team ligure. Possiamo anche affermare che il team piemontese ...... il mantenimento dello status in barba a chi vorrebbe farlo saltare ( Succession ), i multiversi Marvel (l'imputata era pur sempre Pepper Potts), la sitcom #tuttibianchi (altro chedi ...

Il mea culpa di La Russa: "Ho sbagliato sui nazisti a via Rasella" L'HuffPost

Il presidente del Senato in una nota torna sulle polemiche scaturite da una sua intervista in cui si soffermava sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e ...La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti Fedez e Rovazzi con le loro "confessioni", Alba Parietti e il Leone d'oro alla carriera e Shakira ...