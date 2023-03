Notte tranquilla per il Papa ricoverato al Gemelli per infezione respiratoria. Continuano gli esami clinici (Di giovedì 30 marzo 2023) - Una Tac toracica ed esami relativi alla saturazione dell'ossigeno nel sangue, a quanto si è saputo, hanno escluso problemi gravi. Ottimismo sulla partecipazione alla Domenica delle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 marzo 2023) - Una Tac toracica edrelativi alla saturazione dell'ossigeno nel sangue, a quanto si è saputo, hanno escluso problemi gravi. Ottimismo sulla partecipazione alla Domenica delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Prima notte tranquilla al Policlinico Gemelli per papa Francesco dopo il ricovero per un'infezione respiratoria. L… - HuffPostItalia : Notte tranquilla al Gemelli per Papa Francesco, per lo staff medico 'alla Domenica delle Palme ci sarà' - infoitsalute : Papa Francesco ricoverato: “Notte tranquilla al Gemelli. Medici ottimisti” - askanews_ita : Prima notte tranquilla per il #Papa dopo il ricovero al Gemelli - Marco02839896 : RT @Libero_official: #PapaFrancesco sarebbe ricoverato al #Gemelli per una polmonite. Notte tranquilla in ospedale, il mondo in ansia per l… -