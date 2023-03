Appartamento in fiamme a Milano | uomo morto carbonizzato

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il corpodi undi 75 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in unandato in, per cause ancora da accertare, al primo piano di uno stabile in via D'Apulia,...

Il corpo carbonizzato di un uomo di 75 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in unandato in, per cause ancora da accertare, al primo piano di uno stabile in via D'Apulia, alla periferia di Milano. Un altro uomo che vive nello stabile, di 51 anni, ha riportato ...Incendio a Peglio:divorato dalle, c'è un ferito L'incendio ha avuto luogo più precisamente in via ai Monti. Ben 5 le squadre dei Vigili del fuoco, provenienti da Dongo, Menaggio ...Durante i festeggiamenti nell'della donna al settimo piano Roberto, iscritto al ... un fermato a RomaVICINO ALLE CASE Fotogallery - Incendio nel Varesotto, in fumo 12 ettari di ...

Milano, 29 marzo 2023 - Il corpo carbonizzato di un uomo di 75 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in un appartamento andato in fiamme, per cause ancora da accertare, al primo piano di uno ...un appartamento ha preso fuoco e una persona è rimasta ferita. L'incendio ha avuto luogo più precisamente in via ai Monti. Ben 5 le squadre dei Vigili del fuoco, provenienti da Dongo, Menaggio e ...