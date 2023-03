Pace fatta tra Barbara D’Urso e Lucio Presta? Lo scatto su Instagram che non lascia dubbi

(Di martedì 28 marzo 2023)tra la conduttrice di Canale 5 e il manager. In passato,aveva tuonato contro i programmi dellainvocando addirittura la loro chiusura. Il motivo? Secondo il manager laavrebbe portato in tv un hard trash molto dannoso definendo il suo modo di fare televisione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoCurrarini : @a_alibrandi Bacino e pace fatta… sì ma fratturato però ?? - IoneSpoletini : @CiaoKarol Buongiorno grazie. Pace e bene ???? Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome VENGA IL… - Elohim1235813 : @Dissidente62 Bravo Narci, l’obbligo se lo posso ….. e #IoNonDimentico il vile obbligo ricattatorio o ti vaccini o… - DanieleP60 : @GianniMagini @mannocchia putin si ritira, paga i danni, si presenta all'Aia e pace fatta. Semplice,no? - alefascia : @lolalalla @afiresign_ Eh no! Ma fa capire chi è stai tranquilla… era tutto organizzato quello che ha detto. Pace e… -

A micizia eè il motto che aleggia sull'incontro iniziato lunedì 20 marzo a Mosca tra l'eterno ... Ma quello che si nota, anche dalla "imperiale accoglienza"a Xi Jinping, è come se un ...In quel momento sembrava fosseper Salvini che, con le elezioni anticipate, avrebbe potuto ... gravissime conseguenze dagli atti della Russia su Africa e Medio Oriente Forte appello alladal ...... in seguito la differenza si èpiù netta: rispetto allo stesso periodo del 2021, a settembre ... Il tutto con buonadegli ottimisti a gettone alla Rampini. Sorpresa, il gas russo è ancora qui ...

Barbara D'Urso Lucio Presta, è pace fatta Lo scatto Instagram Tag24

Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, centina l’associazione "Territorio in comune" ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di pace. Una scelta fatta collocando a Ponte a Egola di San ...Torna il sereno tra la sezione Anpi ‘C. Sartori’ di Copparo e l’associazione Archeologi dell’Aria, dopo l’acceso dibattito sull’esposizione di alcuni cimeli appartenuti ad Italo Balbo nell’ambito dell ...