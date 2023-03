Incidente tra Paola e Cosenza: quattro feriti nell’impatto in galleria (Di martedì 28 marzo 2023) Incidente Paola Cosenza oggi, un impatto tra due auto in galleria ha causato quattro gravi feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)oggi, un impatto tra due auto inha causatogravi, fortunatamente non in pericolo di vita. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tr… - Oksana14501835 : RT @Lukyluke311: La indagini sono state desecretate, ma le vere cause dell’incidente non verranno mai alla luce. La più probabile è che Gag… - Lukyluke311 : La indagini sono state desecretate, ma le vere cause dell’incidente non verranno mai alla luce. La più probabile è… - iltirreno : L’incidente è accaduto in un condominio di via Roma tra Grignano e Cafaggio durante i lavori di manutenzione - CosenzaChannel : Terribile incidente tra Paola e Cosenza, quattro feriti gravi - LIVE -