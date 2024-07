Italia da record a Wimbledon | mai così tanti italiani al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ital-tennis convincente a Londra, in questi primi due giorni di incontri a. Il Tempio del tennis ha regalato riscontri significativi al movimento tricolore e il bilancio nel tabellone maschile è di sette giocatori qualificati al. Un numero che non ha precedenti nella storia dei Championships. Un dato che segue in continuità quanto si è notato nella stagione sull’erba e nonsorprendente. Gli azzurri qualificati alround sono Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. A destare sensazione è anche il fatto che ci siano ben due i derby: Berrettini contro Sinner e Darderi contro Musetti. Un riscontro che migliora il precedente primato, risalente al 2018, quando i tennisti nostrani ad approdare alerano stati sei: Fabio Fognini, Simone Bolelli, che si incrociarono in un derby, Berrettini, Thomas Fabbiano, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi.