Concorsi insegnanti religione cattolica 2024 | proroga domande procedura straordinaria

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con la pubblicazione dei bandi dellasono partiti i. Si tratta di procedure per la copertura di complessivi 6.428 posti, di cui: 1.928 posti da assegnare conordinaria ( di cui 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di I e II grado); 4.500 posti destinati alla(di cui 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di I e II grado). A causa delle difficoltà riscontrate da molti utenti, il Ministero ha deciso dire all’8 lugliola scadenza per l’invio delle