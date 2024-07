Chicago Med | Tutto quello che Nick Gehlfuss ha detto sul suo possibile ritorno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 3 luglio 2024)fa parte dell’esodo di massa degli attori diMed che hanno lasciato lo show negli ultimi anni. L’attore ha deciso di abbandonare il medical drama nel finale dell’ottava stagione. Il suo personaggio, il dottor Will Halstead, ha preso e si è trasferito a Seattle per iniziare una nuova vita con Natalie Manning (Torrey DeVitto). È stato il commiato più perfetto che si potesse sperare, sopratse si considerano le difficili vicende personali e professionali che Halstead ha dovuto affrontare prima di partire. Come in ogni serie di lunga durata, però, il desiderio di vedere ildel personaggio è aumentato con il tempo.ha parlato con gli scrittori di Med per un, che ha dichiarato a Variety di ritenere di aver spinto al massimo il personaggio di Halstead, ha ribadito di essere disponibile a tornare aMed in futuro.