Calca durante un raduno religioso nell’Uttar Pradesh in India | almeno 121 persone morte schiacciate

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono per ora 121 le vittime dellache si è scatenata intra i 250mila partecipanti a unnel villaggio di Mughal Garhi, nello Stato settentrionale dell’Uttar. La ressa è nata da una tempesta di sabbia che ha scatenato il panico. Drammatiche le testimonianze di chi è scampato alla tragedia: “Non c’era via d’uscita e lecadevano l’una sull’altra”. Un rapporto della polizia riferisce appunto della presenza di 250.000 fedeli, contro gli 80.000 per i quali gli organizzatori avevano il permesso. Il disastro è avvenuto alla fine di un incontro, noto come satsang, organizzato per celebrare la divinità indù Shiva e per ascoltare il sermone di un noto predicatore. I partecipanti hanno iniziato ad acrsi l’uno sull’altro.