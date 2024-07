Giacomo Bozzoli in fuga il padre Adelio | Ho avuto un mezzo infarto non so davvero dove si trovi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Brescia – “Sono nel letto, houn? Non lo so”. Contattato al telefono dall’Ansa, risponde cosìdi, il 39enne condannato all'ergastolo per la morte dello zio Mario e svanito nel nulla dopo la sentenza della Cassazione., che a differenza del figlio era presente in aula a Roma e, dopo la lettura della sentenza aveva commentato “sono distrutto”, ha sempre creduto nell’innocenza del figlio. “è innocente, sto molto male”, aveva detto ai cronisti un paio di giorni fa, lunedì 1 luglio, mentre si attendeva la pronuncia della Cassazione., accusato dell’omicidio dello zio che avrebbe gettato nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno, nel Bresciano, non era in casa quando i carabinieri sono andati a prenderlo nell’abitazione di Soiano del Garda per portarlo in carcere, dopo che la sentenza all’ergastolo è diventata definitiva.