Tappo solidale attaccato alle bottiglie di plastica obbligatorio in Italia Lega | Eco-follia di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da oggi scatta in tutta Europa l’obbligo di commercio die bevande con ilinamovibile. La legge è pensata per salvaguardare l’ambiente, evitando la dispersione di, ma non mancano le lamentele. Ildiinamovibile diventainper evitarne la di .