Sentenza sgradita e crisi di nervi dem La Corte Suprema adesso è un nemico

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La decisione su Donald Trump fa impazzire l’Asinello: da Joe Biden in giù, è gara a delegittimare i giudici. Ma non era un vizio di destra? In uno scenario sempre più polarizzato, i «buoni» considerano gli organismi di garanzia e persino il voto dei fastidiosi accidenti. Lo speciale contiene due articoli. .