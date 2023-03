Spiacevole imprevisto per Chiara Ferragni durante il viaggio in Africa | ecco cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantavolley_ita : @MalikaCambiaghi Si purtroppo è stato un imprevisto spiacevole, sopratutto in fase di playoff.. ma la grafica è tro… - infoitcultura : UPAS spoiler al 30 marzo, spiacevole imprevisto per Marina e Ferri -

Molti passanti si sono allarmati temendo che i pompieri stessero tentando di recuperare un cadavere ma per fortuna si è trattato solo di un) sul lavoro che non ha provocato ...... Un posto al sole, trame 20 - 24 marzo: Micaela nei guai Manuela (Gina Amarante), alla viglia del suo primo esame, dovrà affrontare uno. La ragazza infatti, si lascerà ...Ed a proposito degli esordi ha raccontato unoavvenuto sul set di un film che ha imbarazzato Francesca Fagnani ed il pubblico oltre che l'attore stesso. Gabriel Garko confessa ...

Spiacevole imprevisto per Chiara Ferragni in viaggio in Africa Tag24

Molto probabilmente, a causa dello sfortunato imprevisto, le due influencer saranno costrette ... Ferragni e Chiara Biasi che hanno condiviso con i loro followers questa spiacevole disavventura. In ...Chiara Ferragni è impegnata in un nuovo viaggio, puntualmente documentato sul suo profilo Instagram. L'imprenditrice digitale è partita per l'Africa insieme ad un gruppo di amici, ma uno spiacevole in ...