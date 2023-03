Malta-Italia, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 marzo 2023) Per la seconda giornata del girone C di qualificazione agli Europei del 2024 scenderanno in campo Malta ed Italia. Entrambe le nazionali sono alla ricerca dei primi punti nel girone che comprende pure Ucraina, Macedonia del Nord e Inghilterra. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Malta-Italia. La nazionale maltese allenata dall’Italiano Michele Marcolini arriva dalla sconfitta contro la Macedonia del Nord all’esordio per 2-1. In otto partite disputate con gli azzurri, la nazionale di Malta ha raccolto solo otto sconfitte. Marcolini avrà tutti a disposizione per questa difficile partita contro l’Italia. La nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini arriva dopo la sconfitta contro l’Inghilterra per 2-1. Gli ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 marzo 2023) Per la seconda giornata del girone C di qualificazione agli Europei del 2024 scenderanno in campoed. Entrambe le nazionali sono alla ricerca dei primi punti nel girone che comprende pure Ucraina, Macedonia del Nord e Inghilterra. Ecco di seguito ledi. La nazionale maltese allenata dall’no Michele Marcolini arriva dalla sconfitta contro la Macedonia del Nord all’esordio per 2-1. In otto partite disputate con gli azzurri, la nazionale diha raccolto solo otto sconfitte. Marcolini avrà tutti a disposizione per questa difficile partita contro l’. La nazionalena allenata da Roberto Mancini arriva dopo la sconfitta contro l’Inghilterra per 2-1. Gli ...

