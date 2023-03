La Uefa apre un'indagine ufficiale sul caso Negreira: il Barcellona trema (Di giovedì 23 marzo 2023) Barcellona (SPAGNA) - Il Barcellona è ufficialmente sotto indagine per il caso Negreira. La Uefa vuole andare a fondo sulla vicenda legata ai pagamenti del club nei confronti dell'ex vicepresidente ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023)(SPAGNA) - Ilè ufficialmente sottoper il. Lavuole andare a fondo sulla vicenda legata ai pagamenti del club nei confronti dell'ex vicepresidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - sportface2016 : +++L'#Uefa apre un'indagine sul #Barcellona per potenziali violazioni connesse al #NegreiraGate+++ - Paladino70 : RT @mirkonicolino: ?? Ora è ufficiale: l'#UEFA apre un procedimento nei confronti del #Barcelona per il caso #Negreira ?? - nieddupasqui : RT @glmdj: *** Ufficiale: l'#UEFA apre un procedimento nei confronti del #Barcelona per il caso #Negreira. Ma #Tebas non aveva detto che er… - Adrieistor131 : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” -