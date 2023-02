Sanremo 2023 | bambino attore regala maglia Napoli ad Amadeus | “A -13 fa freddo?” FOTO

La seconda serata del festival disi apre con un omaggio al primo Festival, tenutosi nel 1951 nel salone delle feste del Casinò di. L'incipit è per Amadeus che ringrazia tutta la squadra Rai per i grandissimi ...Black Eyed Peas super ospiti della seconda serata del Festival di. Stando a quanto riporta Leggo la band americana avrebbe intascato un cachet da capogiro per pochi minuti di esibizione. A volere fortemente il gruppo è stato Amadeus , per la quarta ...

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

Sanremo 2023, la vera scaletta della seconda serata: ecco tutti i cantanti in ordine e gli ospiti Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il monologo sulla Costituzione di Roberto Benigni commuove Mattarella RaiNews

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Pace fatta dopo la furia di Blanco. "Con il palco e con i fiori siamo di nuovo in armonia", ha chiosato Amadeus ...Non è ovviamente l'unica carta giocata dal direttore artistico per la seconda serata del Festival. Si comincia alle 20.40. Blanco chiede scusa: "Ariston ti ho messo in lacrime" I… Leggi ...