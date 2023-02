(Di domenica 5 febbraio 2023) Roma, 05 febbraio 2023 "Sulla norma anti - rave ci hanno accusato di "non voler far ballare i ragazzi", ma la verità è che èl'che fa lacoie lacoi". Così la ...

... ma la verità è che èl'Italia che fa la forte coi deboli e la debole coi forti". Così la premierall'evento del centrodestra per il candidato Francesco Rocca. Francesco RoccaMa non è, a suo giudizio, a Delmastro 'avrebbe dovuto ritirargli la delega per il pericolo alla sicurezza nazionale che ha causato rivelando informazioni sensibili che il Dap ha ...

Meloni: "È finita l'Italia che fa la forte coi deboli e la debole coi forti" ilGiornale.it

Luna di miele finita per Giorgia Meloni/ Il Governo zig zag rimanda i ... Il Bene Comune

Meloni, la luna di miele con gli italiani non è finita. Piepoli spiega ... Formiche.net

La pacchia è finita. Invece no - MALPENSA24 malpensa24.it

Meloni vede calare la fiducia. La luna di miele con gli italiani è finita LA NOTIZIA

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 'Sulla norma anti-rave ci hanno accusato di «non voler far ballare i ragazzi», ma la verità è che è finita ...La candidata alla poltrona di segretario del Partito democratico si unisce al coro dem contro Donzelli e Delmastro ...