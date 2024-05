Shrek | tutte le fatiche di Cameron Diaz - dai rutti alla proposta di matrimonio rifiutata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 11 maggio 2024) Il primo capitolo della saga di, nel 2001, è stata un'esperienza chenon dimenticherà mai, tra proposte diha sempre dichiarato di essersi divertita moltissimo durante la lavorazione dinel 2001, quando fu chiamata dDreamWorks a doppiare la principessa Fiona. Per intepretare il personaggio, infatti, l'attrice americana non ha soltanto potuto attingere al suo bagaglio di esperienze passate ma ha potuto anche godere di particolari licenze, per così dire,sua "spontaneità".e kung fu mai così regali Una principessa è sempre una principessa, anche se sente la necessità di fare deipiù spesso di una regale ...