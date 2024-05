Ciclismo | costaricense Amador investito da un camion

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - Andrey, 37enne ciclistadella Ef Education-EasyPost, è statoda unmentre si allenava a Girona, in Spagna, e ha riportato la frattura della tibia e del perone della gamba destra. L'incidente risale a mercoledì pomeriggio ma se ne è avuta notizia solo ora, dopo la conferma della madre all'emittente Teletica. Matador, ex Movistar e Ineos, stava percorrendo una strada di La Garriga, a una quarantina di chilometri da Barcellona, quando un Tir ha invaso la sua corsia. Operato alla gamba, il ciclista sta meglio. Sui social circola una foto della sua bici totalmente distrutta, tuttavia per fortunae non è mai stato in pericolo di vita.