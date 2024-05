Estoril-Sporting Lisbona sabato 11 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Leoni col terzo portiere

(Di giovedì 9 maggio 2024) La sconfitta del Benfica in casa del Famalicao ha anticipato la festa: loè campione di Portogallo, giusto coronamento di un campionato eccezionale. I biancoverdi hanno giocato una stagione davvero vicina alla perfezione, almeno per quanto riguarda i propri confini: prova ne sia che, oltre al titolo conquistato contro rivali come Porto e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Amorim non ha ancora digerito l'Atalanta: "Contro di noi è stata fortunata, non guarderò la finale" - Il tempo passa, ma l'amaro in bocca in casa Sporting lisbona per l'eliminazione patita dall' Atalanta in Europa League è ancora evidente. Lo si capisce dalle parole del tecnico del club Ruben Amorim ...

Amorim Milan, il tecnico glissa sul futuro: «Non mi concentro sulle voci, non farò quell'errore» - L'allenatore dello Sporting lisbona, Ruben Amorim, accostato alla panchina del Milan, ha parlato così del suo futuro Alla vigilia del match contro l'Estoril, il tecnico dello Sporting lisbona, Ruben A ...

Liga Portugal Betclic: lo Sporting continua la sua festa in casa dell'Estoril. Il match è disponibile su DAZN - Trentatreesima giornata de la Liga Portugal Betclic: lo Sporting campione di Portogallo fa visita all'Estoril. Ultime notizie e link streaming ...