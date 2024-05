Volley maschile | a Cavalese esordio stagionale per l’Italia di De Giorgi contro la Serbia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024)diè pronta per l’. Dopo due settimane intense di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme, la nazionale di Desfida la, domenica 12 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz. Successivamente, nella giornata di lunedì, ecco la Turchia come secondo impegno per gli azzurri. Per entrambe le sfide prevista la diretta tv su Rai Sport. In questo modo, il ct potrà testare lo stato di forma dei sui ragazzi in vista della Nations League, che prevede dodici partite decisive per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, non ancora ottenuta dalle due Ital. Parla Francesco Recine, che giocherà in Giappone il prossimo anno: “Abbiamo iniziato a lavorare due ...